Аллегри - о победе над «Специей»: Надо продолжать идти по этому пути

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий после победы в матче 23-го тура чемпионата Италии со «Специей» (2:0).

«Надо продолжать идти по этому пути. Мы не ожидали, что «Специя» будет играть в четыре защитника, это стало сюрпризом. Нам нужно было более спокойно работать с мячом, порой мы действуем истерично», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

После этой встречи команда Массимилиано Аллегри с 32 очками поднялась на седьмую позицию турнирной таблицы Серии А. Подопечные Фабрицио Лорьери остались на 17-й строчке, имея в своем активе 19 очков.

В следующем туре «Ювентус» примет дома «Торино» (28 февраля), а «Специя» отправится в гости к «Удинезе» (26 февраля).