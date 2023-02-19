«Байер» на своем поле в меньшинстве уступил «Майнцу» в матче Бундеслиги

«Байер» на своем поле принимал «Майнц» в матче 21-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «карнавальников».

В составе хозяев отличились Надием Амири (32-я минута) и Патрик Шик (58). Гости ответили забитыми мячами в исполнении Антони Каси (26), Леонардо Баррейро Мартинса (45+4) и Маркуса Ингвартсена (81).

Отметим, что на 81-й минуте «аптекари» остались в меньшинстве - с поля был удален Амин Адли.

Таким образом, команда Хаби Алонсо с 27 очками опустила на 10-ю позицию турнирной таблицы Бундеслиги. Подопечные Бо Свенссона поднялись на девятую строчку, имея в своем активе 29 очков.

В следующем туре «Байер» отправится на выезд к «Фрайбургу» (26 февраля), а «Майнц» у себя на стадионе сыграет с менхенгладбахской «Боруссией» (24 февраля).