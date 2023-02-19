Тренер «Тоттенхэма» - о матче с «Вест Хэмом»: Нам было по-настоящему непросто, но игроки сражались

Тренер «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини дал комментарий после победы своей команды над «Вест Хэмом» (2:0) в матче 24-го тура чемпионата Англии.

«В первом тайме нам было по-настоящему непросто, но игроки сражались. Во второй половине дела пошли гораздо лучше, и нам хватило сил, чтобы создать моменты и забить свои голы. Мы смогли растянуть оборону соперников», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

После этой встречи «шпоры» с 42 очками поднялись на четвертую позицию турнирной таблицы АПЛ. »Молотобойцы» остались на 18-й строчке, имея в своем активе 20 очков.

В следующем туре «Тоттенхэм» у себя на стадионе сыграет с «Челси» (26 февраля), а «Вест Хэму» в Лондоне будет противостоять «Ноттингем Форест» (25 февраля).