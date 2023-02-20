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Хави отметил усталость футболистов «Барселоны» в матче с «Кадисом»

Каталонцы уверенно взяли три очка.
20 февраля 2023 08:43
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал результат матча 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором его подопечные взяли верх над «Кадисом».

«Первый тайм получился очень хорошим. Во втором мы замедлились, но это естественно. Мы много играем и очень сильно устали. Но мы победили и не пропустили. Серхи Роберто способен играть на разных позициях, и это прекрасно для тренера. Те, кто играет не так часто, хорошо проявили себя. Эрик Гарсия был очень хорош», - приводит слова специалиста испанская пресса.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу каталонцев, в составе которых отличились Серхи Роберто и Роберт Левандовски.

С 59 очками «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, на восемь очков опережая мадридский «Реал».

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