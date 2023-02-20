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«Мы сильно рисковали»: Аллегри - о победе над «Специей»

«Ювентус» не без труда взял три очка.
20 февраля 2023 08:59
автор: Александр Шульгин

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своих подопечных в матче 23-го тура итальянской Серии А над «Специей».

«У нас были проблемы с контролем мяча. Мы совершали очень много технических ошибок. Была определенная усталость. Возможно, это из-за матча в четверг. Играть против «Специи» на ее поле тяжело всем командам. У них были хорошие моменты, чтобы забить. Во втором тайме мы сильно рисковали - больше, чем в первом. Мы могли показать лучший контроль мяча, лучше играть в пас», - приводит слова специалиста итальянская пресса.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Ювентуса», в составе которого отличились Мойзе Кин и Анхель Ди Мария.

Туринцы набрали 32 очка и вышли на седьмое место в турнирной таблице Серии А. Добавим, что с команды сняты 15 очков за участие руководства в финансовых махинациях.

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