В «ПСЖ» всерьез намерены вернуть Тухеля на пост главного тренера

Руководство «ПСЖ» намерено вернуть немецкого специалиста Томаса Тухеля на пост главного тренера команды.

По информации зарубежной прессы, парижские боссы недовольны последними результатами футболистов, поэтому задумались о смене Кристофа Галтье.

Напомним, Тухель уже возглавлял «ПСЖ» и дважды приводил команду к чемпионскому титулу во Франции, а также выводил ее в финал Лиги чемпионов, в котором парижане уступили мюнхенской «Баварии» в 2020 году.

После 24 туров «ПСЖ» лидирует в Лиге 1, опережая идущий вторым «Марсель» на пять очков. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов команда Галтье на своем поле проиграла той же «Баварии» со счетом 1:0. Впереди ответная встреча в Мюнхене.