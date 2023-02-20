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В «ПСЖ» всерьез намерены вернуть Тухеля на пост главного тренера

Французский гран демонстрирует нестабильные результаты.
20 февраля 2023 10:32
автор: Александр Шульгин

Руководство «ПСЖ» намерено вернуть немецкого специалиста Томаса Тухеля на пост главного тренера команды.

По информации зарубежной прессы, парижские боссы недовольны последними результатами футболистов, поэтому задумались о смене Кристофа Галтье.

Напомним, Тухель уже возглавлял «ПСЖ» и дважды приводил команду к чемпионскому титулу во Франции, а также выводил ее в финал Лиги чемпионов, в котором парижане уступили мюнхенской «Баварии» в 2020 году.

После 24 туров «ПСЖ» лидирует в Лиге 1, опережая идущий вторым «Марсель» на пять очков. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов команда Галтье на своем поле проиграла той же «Баварии» со счетом 1:0. Впереди ответная встреча в Мюнхене.

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