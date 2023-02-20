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«Деды» и «крашенный Месси». Кокорин и Дзюба обменялись «колкостями» в соцсетях

Дайте только повод.
20 февраля 2023 12:54
автор: Максим Скороходов

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин отреагировал на командное фото «Локомотива» с участием новичков команды Артема Дзюбы и Игоря Смольникова.

«Просто вам на двоих с дедом больше лет, чем этим шести ребятам», - написал Кокорин Дзюбе в социальных сетях.

Дзюба нашел, что ответить экс-партнеру по «Зениту» и сборной России: «Слышь, Месси крашеный. Пьяным забиваешь там и радуешься», - парировал Артем.

Напомним, что Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона, а Кокорин находится в «Арисе» в аренде, права на него принадлежат «Фиорентине».

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