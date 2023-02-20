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Алексей Сафонов: Зачем Головину «Боруссия»? В «Монако» все хорошо, забивает

Александр Головин вчера забил важный гол за «Монако» в 24-м туре Лиги 1 и помог своей команде обыграть на выезде «Брест» - 2:1.
Алексей Сафонов: Зачем Головину «Боруссия»? В «Монако» все хорошо, забивает
20 февраля 2023 15:44
автор: Юрий Волохов

Несколько дней назад появилась информация, что представители Головина начали переговоры с «Монако» о продлении контакта российского полузащитника. Действующий договор истекает в 2024 году.

Напомним, ранее некоторые источники писали, что Головиным интересуется дортмундская «Боруссия».

Мы поговорили об Александре с футбольным агентом Алексеем Сафоновым.

- Зачем ему «Боруссия» и Бундеслига, когда в «Монако» он один из лидеров? – задается вопросом Сафонов. – Новая страна, новый язык. Пять же налогообложение не сравнить. Все в Монако бегут, чтобы от больших налогов уйти.

- Какие налоги в Германии?

- Если доход больше миллиона евро, где-то до 50 процентов уйдет на налоги. Переподпишет на улучшенных условиях с «Монако» и правильно сделает. Чемпионат Германии весьма специфический. Вот, если б в Англию позвали, тогда стоит рискнуть.

источник: «Советский спорт»
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