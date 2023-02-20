Новичок «Зенита» Ренан заявил, что собирается воспользоваться шансом заиграть в Европе

Защитник «Зенита» Роберт Ренан прибыл в расположение клуба, в который перешел в рамках зимнего трансферного окна.

«Я счастлив быть здесь! Мне выпал большой шанс проявить себя, и я надеюсь, что, с божьей помощью, буду усердно работать и сумею им воспользоваться. В «Зените» много бразильцев, это поможет скорее влиться в коллектив», - сказал новичок «Зенита» пресс-службе клуба.

Добавим, что Ренан пополнил «Зенит» в рамках перехода экс-форварда сине-бело-голубых Юри Алберто в «Коринтианс». 19-летний игрок обороны является воспитанником этого бразильского клуба.