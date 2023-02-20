«Шальке» установил рекорд чемпионата Германии по количеству нулевых ничьих подряд

Сыграв нулевую ничью с «Унионом» в 21-м туре немецкой Бундеслиги, «Шальке» установил новый рекорд турнира.

Команда из Гельзенкирхена первой в истории чемпионата Германии завершила четыре матча подряд нулевой ничьей, что раньше не удавалось ни одной немецкой команде.

Добавим, что «Шальке» занимает последнее место в Бундеслиге, набрав 13 очков в 21 матче. В следующем туре команда, которую возглавляет местный специалист Томас Райс, 25 февраля примет на своем поле «Штутгарт».