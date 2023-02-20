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Клопп о матчах с «Реалом» в Лиге чемпионов: У нас есть возможность исправиться за поражение в финале

В том матче все решил точный удар Винисиуса Жуниора.
Клопп о матчах с «Реалом» в Лиге чемпионов: У нас есть возможность исправиться за поражение в финале
20 февраля 2023 17:52
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался перед матчами с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. В частности, он заявил, что его команда постарается отыграться за поражение в финале сезона-2021/22.

«Я не думаю, что нужно вспоминать о парижском финале, чтобы предстоящая игра стала особенной. Мы проиграли в том финале, но в спорте хорошо то, что теперь у нас есть возможность исправиться», – заявил Клопп зарубежным СМИ.

Напомним, «Ливерпуль» уступил «Реалу» со счетом 0:1. Единственный гол забил нападающий Винисиус Жуниор.

Что касается нынешней кампании, то первый матч 1/8 финала команды проведут 21 февраля. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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