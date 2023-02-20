Мбаппе может перейти в «Реал», если испанский клуб подпишет Хакими

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поставил «Реалу» условия, при которых он перейдет в стан «сливочных».

По данным испанской прессы, Мбаппе хочет, чтобы «Реал» купил у «ПСЖ» защитника Ашрафа Хакими, сообщается, что испанский клуб согласен на это условие.

24-летний марокканец играет в «ПСЖ» с 2021 года. В текущем сезоне Хакими провел 31 матч за французский клуб и забил четыре мяча.

Контракт футболиста с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2026 года, его трансферная стоимость составляет 70 млн евро.