​Тилеманс попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии»

Руководство дортмундской «Боруссии» заинтересовано в услугах полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что бельгиец также привлек внимание «Ювентуса».

По информации источника, «шмели» рассчитывают заполучить 25-летнего игрока бесплатно следующим летом, так как соглашение хавбека с «лисами» истекает по завершении этого сезона.

Напомним, что Тилеманс выступает за «Лестер» с 2019 года. В текущем сезоне за клуб АПЛ он провел 28 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.