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«Ювентус» может уволить Аллегри, если команда останется без трофеев в этом сезоне 

«Бьянконери» сохраняют шансы на победу в Кубке Италии и Лиге Европы.
«Ювентус» может уволить Аллегри, если команда останется без трофеев в этом сезоне 
20 февраля 2023 18:35
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Ювентуса» рассматривает возможность отставки Массимилиано Аллегри с поста главного тренера клуба при условии, что итальянская команда не выиграет титул в текущем сезоне. Об этом сообщает местная пресса.

Отмечается, что ранее туринский клуб лишился 15 очков из-за финансовых махинаций с зарплатами футболистов и опустился на седьмую строчку в турнирной таблице Серии А.

Как утверждает источник, перед итальянским специалистом поставлена задача выиграть трофей в этом сезоне. «Старая синьора» по-прежнему принимает участие в Кубке Италии и Лиге Европы.

Добавим, что в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Ювентус» сыграл вничью с «Нантом». Вторая встреча состоится 23 февраля. В полуфинале Кубка Италии подопечные Аллегри сыграют с «Интером» (4 апреля).

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