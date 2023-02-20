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Экс-наставник «Рубина» может возглавить «Лидс» 

Хави Грасия тренировал казанский клуб с 2016 по 2017 годы. 
20 февраля 2023 18:51
автор: Глеб Шевяков

«Лидс» заинтересован в приглашении Хави Грасии на пост главного тренера клуба. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что ранее испанский специалист возглавлял «Рубин», с которым занял десятую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Как утверждает источник, «павлинам» необходим опытный тренер и 52-летний испанец считается подходящей кандидатурой.

Добавим, что летом 2022 года Грасия покинул должность главного тренера «Аль-Садда», с которым становился чемпионом Катара в сезоне-2021/2022. Также он известен по работе в «Валенсии» и «Уотфорде».

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