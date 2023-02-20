В «Боруссии» Дортмунд объяснили, почему клуб не подписал Роналду

Управляющий директор дортмундской «Боруссии Карстен Крамер объяснил, почему клуб отказался от идеи с подписанием Криштиану Роналду. По его словам, в «Боруссии» делают ставку на спортивную составляющую, а не маркетинг.

«Ценность нашего клуба не зависит от подписчиков в социальных соцсетях. Мы – футбольный клуб, и это главное.

У нас могут быть лучшие идеи в области маркетинга, но если мы проиграем «Фрайбургу» дома со счетом 0:3, они не сработают.

Даже при самой лучшей презентации бренда конечным результатом является продукт», – заявил функционер немецким СМИ.

Напомним, в ноябре 2022 года Роналду стал свободным агентом. По данным прессы, его представители выходили на связь с европейскими клубами. В их числе была и «Боруссия», однако, немцы не стали подписывать звездного бомбардира. В конечном итоге, 38-летний форвард заключил контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.