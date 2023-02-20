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«Норчепинг» требует у «Рубина» компенсацию за трансфер Хакшабановича

Шведский клуб желает получить 3,2 миллиона евро с казанцев. 
«Норчепинг» требует у «Рубина» компенсацию за трансфер Хакшабановича
20 февраля 2023 19:07
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Норчепинга» обратилось в ФИФА и Спортивный арбитражный суд по поводу невыплаченной компенсации «Рубином» за переход полузащитника Сеада Хакшабановича в российскую команду.

Отмечается, что шведский клуб рассчитывает взыскать с казанцев 3,2 миллиона евро за трансфер черногорца.

«Любую сделку стоит уважать. В сложившейся ситуации мы понимаем, что «Рубин» оказался в сложной ситуации, так как Сеад уже футболист «Селтика», однако у нас есть свои претензии. Обе стороны находятся в трудном положении», – приводит слова президента «Норчепинга» Сакариаса Мардха шведская пресса.

Напомним, что Хакшабанович воспользовался правом приостановить контракт с «Рубином» весной 2022 года. Всего за казанский клуб он провел 23 матча, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. В настоящий момент 23-летний игрок выступает за «Селтик».

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