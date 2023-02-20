«Барселона» планирует приобрести Родри за 90 миллионов евро 

«Барселона» по-прежнему интересуется хавбеком «Манчестер Сити» Родри. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что соглашение полузащитника с «горожанами» рассчитано до конца сезона-2026/2027.

Как утверждает источник, сине-гранатовые видят в 26-летнем игроке подходящую замену Серхио Бускетсу, у которого истекает контракт с каталонским клубом ближайшим летом, и готовы заплатить за испанца 90 миллионов евро.

Добавим, что Родри присоединился к «Манчестер Сити» в июле 2019 года. В текущем сезоне за команду Пепа Гвардиолы он провел 34 матча, забил два гола и отдал пять результативных передач.