Защитник «Спартака» Джикия считает, что «Локомотив» усилился в зимнее трансферное окно 

Защитник «Спартака» Георгий Джикия в преддверии первого матча 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом» оценил зимнюю трансферную компанию «железнодорожников».

Отмечается, что по мнению капитана красно-белых, команды должны показать хорошую игру.

«Конечно, ты постоянно следишь за новостями и в курсе всех изменений в составах соперников. «Локомотив» неплохо усилился в это трансферное окно и в клубе работает новый тренерский штаб. С некоторыми футболистами я регулярно общаюсь, думаю, что нас ждет отличная игра, как обычно», – приводит слова Джикии пресс-служба «Спартака».

Напомним, что первый матч 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится 22 февраля. Ответная встреча назначена на 27 февраля.