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Дмитрий Селюк: «Боруссия» хочет купить Головина? Фейк, даже обсуждать это не хочу

«Монако» в 24-м туре Лиги 1 обыграл на выезде «Брест» - 2:1. Александр Головин забил гол и помог своей команде взять три очка.
Дмитрий Селюк: «Боруссия» хочет купить Головина? Фейк, даже обсуждать это не хочу
20 февраля 2023 19:37
автор: Юрий Волохов

Несколько дней назад появилась информация, что представители Головина начали переговоры с «Монако» о продлении контакта российского полузащитника.

Мы поговорили об этой ситуации с футбольным агентом Дмитрием Селюком.

- В «Монако» у Головина все получается, поэтому все логично, что за почти полтора года до истечения контракта его представители стали вести разговоры о продлении. Он привык к городу, к стране. Зачем искать от добра добра? Считаю, все он делает правильно.

- А новость об интересе к Головину со стороны дортмундской «Боруссии»?

- Я даже обсуждать это не хочу, это чистый фейк. Никто публично не станет заявлять, что за полтора года до истечения контракта хочет купить такого-то игрока.

источник: «Советский спорт»
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