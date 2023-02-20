Дмитрий Селюк: «Боруссия» хочет купить Головина? Фейк, даже обсуждать это не хочу

Несколько дней назад появилась информация, что представители Головина начали переговоры с «Монако» о продлении контакта российского полузащитника.

Мы поговорили об этой ситуации с футбольным агентом Дмитрием Селюком.

- В «Монако» у Головина все получается, поэтому все логично, что за почти полтора года до истечения контракта его представители стали вести разговоры о продлении. Он привык к городу, к стране. Зачем искать от добра добра? Считаю, все он делает правильно.

- А новость об интересе к Головину со стороны дортмундской «Боруссии»?

- Я даже обсуждать это не хочу, это чистый фейк. Никто публично не станет заявлять, что за полтора года до истечения контракта хочет купить такого-то игрока.