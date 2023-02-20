Малком может сыграть за сборную России в 2024 году, Клаудиньо - в 2026-м

РФС рассказал, могут ли бразильцы «Зенита» Малком и Клаудиньо, которые в ближайшее время станут гражданами Российской Федерации, сыграть за сборную России.

О том, что футболисты получат российские паспорта, ранее сообщил президент сине-бело-голубых Александр Медведев.

«Малком играл в официальных турнирах под эгидой ФИФА (не категории А) за сборную Бразилии. Поэтому для того, чтобы он мог выступать за сборную России и не считаться легионером, ему будет необходимо пройти процедуру смены спортивного гражданства через палату по статусу футбольного трибунала ФИФА.

При этом должно соблюдаться условие 5-летнего проживания на территории России. Таким образом, потенциальное обращение в палату ФИФА может быть направлено не раньше 2024 года при условии, что он не будет выступать за сборную команду Бразилии до этого времени», - говорится в ответе пресс-службы РФС, который приводит «Рейтинг букмекеров».

Клаудиньо не заигран за сборную Бразилии, но его пятилетний срок проживания в России истечет в 2026 году. До того, как РФС получит разрешение от ФИФА, Малком и Клаудиньо будут являться легионерами.

Малком в текущем сезоне Российской премьер-лиги забил 12 мячей в 17 матчах, на счету его соотечественника Клаудиньо 3 гола в 14 играх.