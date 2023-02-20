«Ювентус» нацелился на полузащитника «Милана» Диаса 

«Ювентус» рассматривает возможность приобретения полузащитника Браима Диаса, права на которого принадлежат «Реалу». Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что этот сезон 23-летний игрок проводит в аренде в «Милане».

По информации источника, туринская команда попытается приобрести испанского хавбека следующим летом. Сообщается, что «дьяволы» не планируют выкупать футболиста у мадридского клуба. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

Добавим, что в текущем сезоне за «Милан» Диас провел 27 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.