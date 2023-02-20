Полузащитник «Ювентуса» Ди Мария рассчитывает сыграть на следующем Кубке Америки 

Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария поделился мнением относительно своего будущего.

Отмечается, что соглашение аргентинца с «бьянконери» истекает ближайшим летом.

«Я рад быть здесь, но в связи с проблемами клуба, мы пока не вступали в переговоры по поводу продления моего контракта. С другими командами я тоже не общался. В настоящий момент я сконцентрирован на выступлении за «Ювентус», хочу доказать, что я по-прежнему полезен. Мне хочется выступить на следующем Кубке Америки, поэтому главной задачей остается играть в Европе, чтобы Скалони вызвал меня в сборную», – приводит слова Ди Марии американская пресса.

Напомним, что Ди Мария присоединился к «Ювентусу» в июле 2022 года на правах свободного агента. В текущем сезоне за туринский клуб он провел 20 матчей, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.