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Полузащитник «Ювентуса» Ди Мария рассчитывает сыграть на следующем Кубке Америки 

35-летний игрок планирует остаться в европейском футболе ради вызова в сборную Аргентины. 
20 февраля 2023 20:23
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария поделился мнением относительно своего будущего.

Отмечается, что соглашение аргентинца с «бьянконери» истекает ближайшим летом.

«Я рад быть здесь, но в связи с проблемами клуба, мы пока не вступали в переговоры по поводу продления моего контракта. С другими командами я тоже не общался. В настоящий момент я сконцентрирован на выступлении за «Ювентус», хочу доказать, что я по-прежнему полезен. Мне хочется выступить на следующем Кубке Америки, поэтому главной задачей остается играть в Европе, чтобы Скалони вызвал меня в сборную», – приводит слова Ди Марии американская пресса.

Напомним, что Ди Мария присоединился к «Ювентусу» в июле 2022 года на правах свободного агента. В текущем сезоне за туринский клуб он провел 20 матчей, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

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