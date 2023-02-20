Владелец «Ливерпуля» Генри рассказал, что не собирается продавать команду 

Владелец «Ливерпуля» Джон Генри рассказал, что не рассматривает возможность продажи английского клуба.

Отмечается, что красные планируют привлечь инвесторов для развития команды АПЛ.

«В последнее время было много слухов вокруг «Ливерпуля», однако мы не планируем продавать клуб, а ведем переговоры с потенциальными инвесторами», – приводит слова Генри британская пресса.

Добавим, что на данный момент «Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 35 очков после 22 матчей.

21 февраля подопечные Юргена Клоппа примут на своем поле «Реал» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.