Защитник «Лейпцига» Гвардиол признался, что мечтает сыграть в АПЛ 

Защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол рассказал, что хочет оказаться в команде АПЛ в будущем.

Отмечается, что тем не менее, 21-летний игрок доволен своим положением в немецком клубе.

«Мне очень бы хотелось попробовать свои силы в английской премьер-лиге. Я осознаю, что для такого перехода мне предстоит продолжить свое развитие и надеюсь, что однажды окажусь в АПЛ. Однако «Лейпциг» тоже прекрасная команда, мне нравится находится здесь», – приводит слова Гвардиола британская пресса.

Напомним, что Гвардиол выступает за «Лейпциг» с июля 2021 года. Всего за «быков» он провел 72 матча, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.