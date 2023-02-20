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Дауд покинет дортмундскую «Боруссию» по окончании текущего сезона

Клуб подтвердил, что не собирается продлевать контракт с футболистом.
20 февраля 2023 22:15
автор: Александр Шульгин

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель подтвердил, что клуб не будет продлевать контракт с полузащитником Махмудом Даудом.

«На прошлой неделе у меня был очень открытый и честный разговор с Мо. Я сообщил ему, что мы не будем продлевать его контракт летом. Мо с нами уже шесть лет, он очень хороший футболист, и я очень высокого мнения о нем как в спортивном, так и в личном плане. Тем не менее мы решили пойти на этот шаг», - приводит слова Келя немецкая пресса.

Напомним, в текущем сезоне Дауд всего пять раз выходил на поле в матчах Бундеслиги и один - Кубка Германии, не отметившись результативными действиями.

После 21 дортмундцы с 43 очками делят первую строчку турнирной таблицы с мюнхенской «Баварией» и берлинским «Унионом».

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