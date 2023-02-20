Модрич заявил, что желает остаться в «Реале»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался насчет возможного продления контракта с королевским клубом.

Отмечается, что на данный моменты стороны не вступали в переговоры по поводу продления соглашения.

«Мы еще не общались. Конечно, я хочу быть частью этой команды, однако все будет зависеть от того, насколько я могу помочь клубу достигать результатов. Я должен заслужить это право, а не просто потому, что я — Лука Модрич. Как бы не закончилась эта история, «Реал» – мой любимый и главный клуб в карьере», – приводит слова Модрича испанская пресса.

Напомним, что Модрич перешел в «Реал» в 2012 году. С тех пор за сливочных он отыграл 467 матчей, забил 37 голов и отдал 74 результативные передачи.