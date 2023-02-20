«Рома» установила ценник на Абрахама в размере 80 миллионов евро

«Рома» намерена выручить с продажи нападающего команды Тэмми Абрахама 80 миллионов евро. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Отмечается, что ранее в услугах 25-летнего футболиста был заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что римляне готовы отпустить англичанина, если получат предложение по трансферу игрока в размере 80 миллионов евро. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

Добавим, что контракт Абрахама с «Рома» рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне за команду Жозе Моуринью он провел 31 встречу, отметился семью забитыми мячами и пятью ассистами.