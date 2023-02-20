Модрич ожидает тяжелого матча с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов

Завтра, 21 февраля, мадридский «Реал» проведет первый матч с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на «Энфилде» и начнется в 23.00 мск.

Хавбек «сливочных» Лука Модрич выразил уверенность, что его команду ожидает тяжелое противостояние. По словам опытного футболиста, для победы в Ливерпуле «сливочным» придется показать идеальную игру.

«Мы должны быть на высшем уровне, и помогать друг другу. Мы уже играли здесь, на «Энфилде» хорошо выступили и надеемся это повторить», – добавил Модрич в беседе с пресс-службой «Реала».