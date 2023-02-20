Защитник «Тоттенхэма» Ромеро может перейти в «Реал»

Руководство «Реала» рассматривает возможность приобретения защитника «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что президент королевского клуба Флорентино Перес видит в 24-летнем игроке идеального партнера по обороне для Эдера Милитао.

Сообщается, что «шпоры» не намерены расставаться с аргентинским футболистом. Его контракт с лондонской командой рассчитан до конца сезона-2026/2027.

Добавим, что Ромеро присоединился к «Тоттенхэму» в августе 2021 года. В текущем сезоне за команду Антонио Конте он провел 20 матчей и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.