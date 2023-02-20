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Анчелотти – о Клоппе: У нас сложились хорошие отношения, когда я тренировал «Эвертон»

Итальянский специалист руководил «ирисками» с 2019 по 2021 годы. 
20 февраля 2023 23:14
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» поделился мнением о наставнике соперника Юргене Клоппе.

Отмечается, что на протяжении двух лет оба специалиста жили в Ливерпуле, когда итальянец являлся главным тренером «Эвертона».

«У нас хорошие отношения. Мы регулярно общались и дарили друг другу подарки в тот период, когда я тренировал «Эвертон». Он оставил о себе приятные впечатления», – приводит слова Анчелотти британская пресса.

Добавим, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет во вторник, 21 февраля в Ливерпуле. Начало встречи – 23:00 мск.

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