Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» поделился мнением о наставнике соперника Юргене Клоппе.

Отмечается, что на протяжении двух лет оба специалиста жили в Ливерпуле, когда итальянец являлся главным тренером «Эвертона».

«У нас хорошие отношения. Мы регулярно общались и дарили друг другу подарки в тот период, когда я тренировал «Эвертон». Он оставил о себе приятные впечатления», – приводит слова Анчелотти британская пресса.

Добавим, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет во вторник, 21 февраля в Ливерпуле. Начало встречи – 23:00 мск.