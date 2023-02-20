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Гакпо – перед матчем с «Реалом»: Я должен доказать, что могу выступать на таком уровне

23-летний нападающий еще не играл за «красных» в еврокубках.
20 февраля 2023 23:28
автор: Артур Гичунцев

Форвард «Ливерпуля» Коди Гакпо дал комментарий клубной пресс-службе перед первым матчем с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Думаю, что команда готова к этому матчу. Мы хотим показать красивую игру и победить, особенно дома. Хотим выйти в следующий раунд и поэтому должны быть готовы к матчу. Я считаю, что мы готовы к нему.

С нетерпением жду этой игры. Я должен вновь доказать, что могу выступать на таком уровне, и я горю желанием сделать это», – заявил нападающий.

«Ливерпуль» примет «Реал» завтра, 21 февраля. Встреча пройдет на «Энфилде» и начнется в 23.00 мск.

Что касается Гакпо, то 23-летний футболист перебрался в команду Юргена Клоппа в январе 2023 года. Это будет его первым матч за «Ливерпуль» в еврокубках.

источник: «Советский спорт»
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