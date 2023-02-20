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Президент «Наполи» признался, что «Рубин» просил за Кварацхелию 30 миллионов евро три года назад

Неаполитанцы интересовались грузином еще в 2020 году.
20 февраля 2023 23:30
автор: Глеб Шевяков

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис назвал причину, по которой итальянская команда не могла подписать полузащитника Хвичу Кварацхелию, когда игрок выступал за «Рубин».

Отмечается, что 22-летний футболист играл за казанский клуб с 2019 по 2022 годы.

«Мы проявляли интерес к Хвиче еще три года назад. Однако «Рубин» запросил за трансфер 30 миллионов евро. Мы не могли позволить себе такую покупку. Но Кварацхелия уже тогда был выдающимся игроком», – приводит слова Де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Добавим, что Кварацхелия перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» летом 2022 года. Трансфер грузинского футболиста обошелся «адзурри» в десять миллионов евро. В текущем сезоне за команду Лучано Спаллетти он отыграл 24 матча, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.

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Президент «Наполи» признался, что «Рубин» просил за Кварацхелию 30 миллионов евро три года назад
Неаполитанцы интересовались грузином еще в 2020 году.
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