Президент «Наполи» признался, что «Рубин» просил за Кварацхелию 30 миллионов евро три года назад

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис назвал причину, по которой итальянская команда не могла подписать полузащитника Хвичу Кварацхелию, когда игрок выступал за «Рубин».

Отмечается, что 22-летний футболист играл за казанский клуб с 2019 по 2022 годы.

«Мы проявляли интерес к Хвиче еще три года назад. Однако «Рубин» запросил за трансфер 30 миллионов евро. Мы не могли позволить себе такую покупку. Но Кварацхелия уже тогда был выдающимся игроком», – приводит слова Де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Добавим, что Кварацхелия перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» летом 2022 года. Трансфер грузинского футболиста обошелся «адзурри» в десять миллионов евро. В текущем сезоне за команду Лучано Спаллетти он отыграл 24 матча, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.