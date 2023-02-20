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Араухо – о работе Хави: Он вернул нам философию «Барселоны», которая была утрачена

Молодой наставник уже выиграл с командой Суперкубок Испании.
20 февраля 2023 23:51
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес добился серьезного прогресса с командой. Об этом заявил футболист сине-гранатовых Рональд Араухо.

По его словам, молодой наставник вернул игрокам клубную философию, которая была утрачена в последние годы.

«Плоды нашей работы уже видны. С тех пор как пришел Хави, мы росли. Он реализовал все, что хотел. Кроме того, нам удалось провести хорошую предсезонку. Мы многому научились в обороне как в техническом, так и в тактическом плане», – добавил защитник зарубежным СМИ.

Напомним, 43-летний Хави возглавил «Барселону» осенью 2021 года. Под его руководством команда занимает 1-е место в Ла Лиге, опережая «Реал» на 8 очков. Кроме того, команда выиграла Суперкубок Испании, обыграв мадридцев в финале со счетом 3:1.

источник: «Советский спорт»
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