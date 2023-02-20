Эдерсон считает, что «Манчестер Сити» способен выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне 

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон поделился мнением о выступлении команды в Лиге чемпионов.

Отмечается, что по мнению бразильского голкипера, все в составе английской команды стремятся завоевать трофей.

«На протяжении нескольких лет мы старались выиграть Лигу чемпионов и продолжим свои попытки сделать это. В этом году у нас есть все шансы дойти до финала и взять титул. У нас собралась отличная команда, мы выигрывали много трофеев и теперь мы идем за Лигой чемпионов. Этого хотят футболисты и Гвардиола», – приводят слова Эдерсона британские СМИ.

Добавим, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Лейпцигом» состоится 22 февраля, в Германии. Ответная встреча пройдет 14 марта, в Англии.