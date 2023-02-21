Перуанский нападающий Рейна стал игроком «Торпедо»

Московский футбольный клуб «Торпедо» подписал контракт с перуанским нападающим Йорди Рейной, сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение с 29-летним форвардом рассчитано на полгода с возможностью продлить его еще на год.

Рейна является двукратным чемпионом Австрии и двукратным обладателем кубка страны, последние шесть лет играл в североамериканской Высшей лиге футбола (MLS). В составе сборной Перу он стал бронзовым призером Кубка Америки 2015 года, проведя в общей сложности за национальную команду 30 матчей, забив два мяча.