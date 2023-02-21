Президент «Наполи» Де Лаурентис объяснил феномен своего клуба

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис объяснил, что отличает его клуб от конкурентов по турнирной таблице итальянской Серии А.

«Удивительно, как много людей в восторге от «Наполи». Я не хочу сказать, что мы лучший клуб, но чрезвычайно конкурентоспособный и самый честный», - приводит слова Де Лаурентиса итальянская пресса.

Напомним, что после 23 туров неаполитанцы с 62 очками лидируют в чемпионате Италии, опережая ближайшего преследователя - миланский «Интер» на 15 очков.

Сегодня, 21 февраля команда Лучано Спаллетти проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против франкфуртского «Айнтрахта». Начало встречи в 23.00 по московскому времени.