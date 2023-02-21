СМИ: Неймар останется в «ПСЖ» даже в случае ухода Месси

Бразильский полузащитник «ПСЖ» Неймар принял решение не покидать команды до окончания срока действия своего контракта.
По информации французской прессы, футболист останется даже в том случае, если уйдет Лионель Месси.
Напомним, ранее стало известно, что Неймар получил разрыв связок голеностопного сустава в матче 24-го тура Лиги 1 против «Лилля» (4:3). Отмечается, что футболист проведет в лазарете 3-4 недели.
Таким образом, Неймар точно не сыграет с «Баварией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась в пользу мюнхенцев (1:0).
В нынешнем сезоне 31-летний бразилец провел во всех турнирах 29 матчей, забил 18 голов и отдал 17 голевых передач.