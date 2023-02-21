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Девятикратный чемпион Испании и почетный президент «Реала» Амаро скончался на 84-м году жизни

Амаро также был чемпионом Европы 1964 года.
21 февраля 2023 11:38
автор: Александр Евграфов

Чемпион Европы в составе сборной Испании по футболу Амансио Амаро умер на 84-м году жизни, сообщается на официальном сайте мадридского «Реала».

Амаро был игроком «Реала» с 1962 по 1976 год, и за это время становился девятикратным чемпионом Испании, трехкратным победителем Кубка Испании и обладателем Кубка европейских чемпионов (1966). Всего за «сливочных» Амаро провёл 471 матч и забил 155 голов. Он дважды становился лучшим бомбардиром высшей испанской лиги (1969, 1970).

В составе сборной Испании Амаро провел 42 матча и забил 11 голов, став чемпионом Европы в 1964 году.

После завершения игровой карьеры стал тренером. С 1982 по 1984 год тренировал вторую команду мадридского клуба «Кастилью», вместе с которой победил во втором дивизионе чемпионата Испании. Это единственный раз, когда фарм-клуб стал чемпионом Сегунды. С 1984 по 1985 год был тренером основной команды «Реала».

Позже занимал пост почетного президента «Реала».

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