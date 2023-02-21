Брат Захаряна уверен, что хавбек «Динамо» не перейдет «Галатасарай»

Давид Захарян, брат полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, опроверг, что 19-летний российский футболист с армянскими корнями близок к переходу в турецкий «Галатасарай».

«Я могу сказать только одну фразу — это на тысячу процентов неправда», - приводит «Метарейтинг» слова Давида Захаряна.

Ранее ряд СМИ и зарубежных инсайдеров сообщили, что «Галатасарай» договорился с «Динамо» о трансфере футболиста.

Добавим, что в текущем сезоне Российской премьер-лиги 19-летний хавбек забил два гола в 16 матчах.