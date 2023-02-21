Жоржиньо объяснил, почему был вынужден уйти из «Челси»

Итальянский полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо объяснил причины смены клубной прописки.

«Я поговорил с руководством «Челси». Мне чётко дали понять, что я не вхожу в планы клуба. Иногда нужно просто принять, что не являешься частью проекта. Всему когда-то приходит конец. Я хотел развития в своей карьере, и проект «Арсенала» меня устроил, мне понравились их идеи», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Добавим, что Жоржиньо подписал соглашение с «Арсеналом» до лета 2024 года с возможностью продления контракта на один сезон.

В текущем сезоне за «Челси» он провел 25 матчей и забил три гола.