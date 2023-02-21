Пиоли заявил, что «Милан» хочет выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.

«Нам необходимо набрать еще много очков, цель команды - финишировать в первой четвёрке. Все мы понимаем, как важно играть в Лиге чемпионов, поэтому хотим снова оказаться там в следующем сезоне. Есть два пути - финишировать в четвёрке и выиграть Лигу чемпионов. Мы будем стараться довести оба пути до конца», - приводит слова специалиста итальянская пресса.

Напомним, после 23 туров «россонери» с 44 очками занимают четвертое место в турнирной таблице Серии А. После серии поражений команде удалось победить в последних двух встречах.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Пиоли на своем поле одолели лондонский «Тоттенхэм» (1:0).