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Важен Каждый пришедший на матч «Локомотив» - «Спартак»

БК Фонбет объявляет о запуске новой благотворительной программы Доброфон.
Важен Каждый пришедший на матч «Локомотив» - «Спартак»
21 февраля 2023 13:02
автор: Сергей Иванов
автор фото: Предоставлено БК Фонбет

Первая благотворительная акция под эгидой «Доброфона» пройдет на матче FONBET Кубка России «Локомотив» – «Спартак».

По условиям акции 100 рублей с каждого пришедшего на матч FONBET Кубка России «Локомотив» – «Спартак» зрителя будут направлены на поддержку благотворительного фонда им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза». Общая сумма пожертвований будет объявлена диктором во втором тайме.

Участие в акции примут футболисты московских клубов. Игроки выйдут на матч FONBET Кубка России в форме со слоганом: «Важен Каждый».

источник: «Советский спорт»
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Важен Каждый пришедший на матч «Локомотив» - «Спартак»
Важен Каждый пришедший на матч «Локомотив» - «Спартак»
БК Фонбет объявляет о запуске новой благотворительной программы Доброфон.
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