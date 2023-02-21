Важен Каждый пришедший на матч «Локомотив» - «Спартак»

Первая благотворительная акция под эгидой «Доброфона» пройдет на матче FONBET Кубка России «Локомотив» – «Спартак».

По условиям акции 100 рублей с каждого пришедшего на матч FONBET Кубка России «Локомотив» – «Спартак» зрителя будут направлены на поддержку благотворительного фонда им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза». Общая сумма пожертвований будет объявлена диктором во втором тайме.

Участие в акции примут футболисты московских клубов. Игроки выйдут на матч FONBET Кубка России в форме со слоганом: «Важен Каждый».