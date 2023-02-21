Спаллетти рассказал, за счет чего «Наполи» планирует пройти «Айнтрахт» в Лиге чемпионов

Главный тренер итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от предстоящего первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против франкфуртского «Айнтрахта».

«Мы должны подходить к каждой игре, будто она решающая. Отношение к каждой игре как к отдельному матчу заставляет нас всегда сохранять свой менталитет. Для меня Лига чемпионов остаётся праздником. Я чувствовал это, когда мы начали этот путь, чувствую и сейчас, когда мы в 1/8 финала. Мы хотим иметь возможность наслаждаться каждым мгновением и постараемся продолжить это путешествие», - приводит слова специалиста итальянская пресса.

Также он добавил, что соперник очень опасен и отлично играет по схеме 5-4-1.

Напомним, матч пройдет сегодня, 21 февраля. Начало встречи в 23.00 по московскому времени.