Суд не выпустил Дани Алвеса под залог

Суд Барселоны не стал выпускать защитника Дани Алвеса под залог, сообщает испанская пресса.

Напомним, Алвеса обвиняют в изнасиловании девушки в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря 2022 года. Если Дани признают виновным, то ему грозит заключение сроком от 4 до 12 лет.

Сторона защиты в своем ходатайстве обещала, что Алвес не уедет из страны и предлагала надеть на него электронный браслет и изъять паспорт.

Таким образом, легенда «Барселоны» останется под стражей как минимум до того момента, суд вынесет свой вердикт.