Месси, Мбаппе, Надаль и Ферстаппен номинированы на звание «Спортсмен года»

Нападающие «Пари Сен-Жермена» Лионель Месси и Килиан Мбаппе номинированы на звание «Спортсмен года» по версии Laureus.

В числе номинантов также действующий чемпион мира «Формулы-1» нидерландский гонщик Макс Ферстаппен, теннисист Рафаэль Надаль, баскетболист Стефен Карри и легкоатлет Арман Дюплантис.

Ферстаппен в прошлом году стал обладателем этой премии, став четвертым пилотом «Формулы-1», кто удостаивался звания «Спортсмен года». Ранее это звание получали Михаэль Шумахер, Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон.