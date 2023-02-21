Петржела допускает, что российский футбол прекратит существование

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела предрек мрачное будущее всему российскому футболу.

«Полный уход легионеров не является ключевым фактором для определения уровня российского футбола. Самое главное — события в мире, никто не знает, что будет завтра. Возможно, в будущем российский футбол прекратит свое существование — это будет зависеть от событий в мире. Допускаю такой вариант. Я так сужу, глядя, что показывают по телевизору», - приводит «Рейтинг букмекеров» слова Петржелы.

Напомним, что ФИФА не раз продлевала постановление о разрешении легионерам приостанавливать свои контракты с российскими клубами. Также российские команды отстранены от всех турниров ФИФА и УЕФА до особого уведомления.