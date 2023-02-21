Анчелотти рассказал, выйдет ли Бензема в стартовом составе на матч с «Ливерпулем»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что форвард «сливочных» Карим Бензема выйдет в стартовом составе команды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Бензема находится в хорошей форме, он начнет матч в стартовом составе. Карим, как и все остальные игроки, с нетерпением ждет начала плей-офф Лиги чемпионов. Воспоминания с прошлого года все еще свежи в нашей памяти», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба мадридцев.

Напомним, матч пройдет сегодня, 21 февраля в Ливерпуле. Начало встречи в 23.00 по московскому времени.

Эти же соперники играли между собой в финале прошлогоднего розыгрыша турнира. Победу одержал «Реал» благодаря мячу Бензема (1:0).