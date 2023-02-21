«Крылья Советов» подписали контракт с бывшим полузащитником «Спартака» Александром Зуевым

«Крылья Советов» объявили о подписании полузащитника Александра Зуева до конца текущего сезона.

«Александр Зуев – это достаточно опытный по меркам чемпионата и нашей команды футболист. При этом, ему всего 26 лет. Мы хорошо знакомы с его способностями, знаем, что он может прогрессировать в нашей команде. После ухода Данила Липового нам потребовался игрок на фланг полузащиты, учитывая большое количество матчей, которое нам предстоит сыграть. Верим, что Александр поможет нашей команде», - приводит пресс-служба клуба слова главного тренера Игоря Осинькина.

Зуев пришел в «Крылья Советов» свободным агентом, последним его клубом были «Химки». Также хавбек выступал за «Спартак», который отдавал его в аренду самарскому клубу, «Ростов», и «Рубин».

Добавим, что в текущем сезоне РПЛ Зеув провел 14 матчей и не отличился результативными действиями.