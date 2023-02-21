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Президент «Барселоны» обвинил главу Ла Лиги в предвзятом мнении

Скандал с возможным подкупом судей продолжается.
21 февраля 2023 15:27
автор: Максим Скороходов

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил главе Ла Лиги Хавьера Тебасу, который заявил, что руководителю «сине-гранатовых» придется уйти в отставку, если он не объяснит платежи в адрес вице-президента испанского судейского корпуса Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

«Тебас снова снял маску. У него фобия по отношению к «Барселоне», - сказал Лапорта испанским журналистам.

Раннее на местном радио вышла передача, в которой было сказано, что клуб платил Негрейре на протяжении трех лет, с 2016 по 2018 года были переведены 1,4 млн евро.

«Барселона» утверждает, что платила внешнему консультанту, который запрашивал технические отчеты по судейству.

источник: «Советский спорт»
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